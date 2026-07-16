Chris Jericho tornerà a combattere a AEW Redemption, affrontando Tommaso Ciampa con il suo personaggio di “The Painmaker”. L'incontro è stato annunciato ufficialmente dopo uno scambio di messaggi trasmesso durante AEW Dynamite. I due wrestler si sono già affrontati in passato e questa volta si sfideranno in un match che vede Jericho usare la sua identità di “Painmaker”. La data dell’evento è stata confermata per AEW Redemption.

Chris Jericho e Tommaso Ciampa si affronteranno ancora una volta, ma questa volta sarà “The Painmaker” contro “The Psycho Killer”. Il match è stato ufficialmente annunciato per AEW Redemption dopo lo scambio di messaggi andato in onda durante AEW Dynamite. In un segmento preregistrato, Jericho ha lanciato la sfida nei panni del suo iconico alter ego “The Painmaker”. Il veterano ha ricordato che la scorsa settimana, a AEW Beach Break, Ciampa lo ha lasciato sanguinante e malconcio, aggiungendo però di aver apprezzato quella brutalità. Subito dopo si è girato verso la telecamera, mostrando il caratteristico trucco del “Painmaker” e indossando il suo celebre cappello, prima di lanciare un inquietante avvertimento al rivale: “L’inferno sta arrivando per te”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho tira fuori il Painmaker per affrontare Tommaso Ciampa a AEW Redemption

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FULL MATCH: Chris Jericho vs Orange Cassidy | AEW Fyter Fest 2020

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: AEW: Chris Jericho spiega perchè ha ritirato la gimmick di Y2J

AEW: Mark Briscoe chiude i conti con Tommaso Ciampa a DynamiteDurante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Mark Briscoe ha affrontato Tommaso Ciampa in un match di tipo Anything Goes.

Chris Jericho makes bold claim about AEW launching without himChris Jericho makes a bold claim about his role in AEW‘s inception. Speaking on Close Up with Renee Paquette, Chris Jericho opened up about why he chose to stay with AEW. He was one of the first major ... msn.com

AEW News & Rumor Roundup: Legal action against controversial star, New tag team formed, Chris Jericho responds to backlashWelcome along to the latest rendition of Sportskeeda Wrestling's AEW News & Rumor Roundup. Today, we are looking at stories involving major All Elite Wrestling stars, including Chris Jericho, among ... sportskeeda.com