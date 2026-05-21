AEW | Mark Briscoe chiude i conti con Tommaso Ciampa a Dynamite

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Mark Briscoe ha affrontato Tommaso Ciampa in un match di tipo Anything Goes. La sfida è terminata con la vittoria di Briscoe, che ha prevalso su Ciampa. La gara è stata caratterizzata da diverse azioni violente e senza restrizioni, tipiche di questa tipologia di incontro. La vittoria di Briscoe è stata decisa nel corso della contesa, che si è conclusa con il suo successo.

Mark Briscoe ha ottenuto una grande vittoria nell’episodio di questa settimana di AEW Dynamite, sconfiggendo Tommaso Ciampa in un violentissimo Anything Goes Match. Nel corso della puntata di mercoledì sera, i due rivali si sono affrontati in una sfida senza regole, dove davvero tutto era permesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Il match è stato caotico e brutale, con l’utilizzo di oggetti di ogni tipo: dal filo spinato alle teglie da cucina, fino persino a dei polli di peluche. I due hanno combattuto in tutta l’area attorno al ring e, in uno dei momenti più duri dell’incontro, Ciampa ha persino usato una grattugia sulla testa di Briscoe. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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