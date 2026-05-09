Tiro a volo Coppa del Mondo – Almaty | Fabbrizi solo settimo nel trap Rivivi l’evento su Sportface TV
A Almaty, durante una tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, il campione italiano si è classificato solo settimo nel trap. Dopo aver raggiunto la finale come leader, Fabbrizi non è riuscito a mantenere la posizione e ha concluso la gara prima del previsto. L'evento è disponibile per la visione integrale su Sportface TV.
Non è andata esattamente come voleva Massimo Fabbrizi in finale ad Almaty. Rivedi l’evento di oggi su Sportface TV Massimo Fabbrizi entra nella finale da leader, ma ne esce anzitempo. Ad Almaty, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2026, l’azzurro che aveva dominato le qualificazioni vede svanire il sogno del podio già al terzo round, chiudendo al settimo posto con 8 piattelli su 10. Un passo falso che sicuramente ha generato delusione viste le premesse. E intanto la scena se l’è presa il turco Tolga N. Tuncer. Il cecchino ottomano ha firmato una prestazione incredibile, centrando 29 bersagli su 30 e polverizzando il precedente record mondiale di 2730.🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie correlate
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi settimo nel trap ad Almaty. Record del mondo per Tolga N TuncerMassimo Fabbrizi, che aveva chiuso in testa nelle qualificazioni, si ferma al settimo posto nella finale del trap individuale maschile della seconda...
Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: Rossi in testa alla qualifica, Sessa terza. Doppia finale azzurra nel trap femminile su Sportface TVLa campionessa olimpica di Londra 2012 chiude al comando con 121/125, Sessa si qualifica con il terzo punteggio.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Tiro a volo: Gabriele Rossetti oro e record in Coppa del mondo; Coppa del Mondo di skeet: Rossetti trionfa nella tappa di Almaty, terza Bartolomei al femminile; Rossetti da record in Coppa del mondo; Oro e record per Rossetti nella Coppa del mondo di tiro a volo.
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi settimo nel trap ad Almaty. Record del mondo per Tolga N TuncerMassimo Fabbrizi, che aveva chiuso in testa nelle qualificazioni, si ferma al settimo posto nella finale del trap individuale maschile della seconda tappa ... oasport.it
Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TVDe Filippis, Fabbrizi e Pellielo in pedana nel maschile, Stanco, Littamè e Caporuscio nel femminile. Sabato 9 maggio le finali dalle 12:30, domenica 10 i medal ... sportface.it
Coppa del Mondo: Gabriele Casadei apre la stagione con il terzo posto nel C1 1000 metri di Szeged. Leggi tutto qui shorturl.at/0Up6v @federcanoa x.com
La Coppa del Mondo maschile 2026/2027 è pronta a regalare un altro inverno spettacolare Dalla Saslong della Val Gardena alla Gran Risa dell’Alta Badia, passando per Kitzbühel, Wengen e la Stelvio di Bormio: ecco il calendario completo degli uomini facebook