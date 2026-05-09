Tiro a volo Coppa del Mondo – Almaty | Fabbrizi solo settimo nel trap Rivivi l’evento su Sportface TV

Da sportface.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Almaty, durante una tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, il campione italiano si è classificato solo settimo nel trap. Dopo aver raggiunto la finale come leader, Fabbrizi non è riuscito a mantenere la posizione e ha concluso la gara prima del previsto. L'evento è disponibile per la visione integrale su Sportface TV.

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Non è andata esattamente come voleva Massimo Fabbrizi in finale ad Almaty. Rivedi l’evento di oggi su Sportface TV Massimo Fabbrizi entra nella finale da leader, ma ne esce anzitempo. Ad Almaty, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2026, l’azzurro che aveva dominato le qualificazioni vede svanire il sogno del podio già al terzo round, chiudendo al settimo posto con 8 piattelli su 10. Un passo falso che sicuramente ha generato delusione viste le premesse. E intanto la scena se l’è presa il turco Tolga N. Tuncer. Il cecchino ottomano ha firmato una prestazione incredibile, centrando 29 bersagli su 30 e polverizzando il precedente record mondiale di 2730.🔗 Leggi su Sportface.it

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