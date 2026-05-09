Tiro a volo Coppa del Mondo – Almaty | Fabbrizi solo settimo nel trap Rivivi l’evento su Sportface TV

A Almaty, durante una tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, il campione italiano si è classificato solo settimo nel trap. Dopo aver raggiunto la finale come leader, Fabbrizi non è riuscito a mantenere la posizione e ha concluso la gara prima del previsto. L'evento è disponibile per la visione integrale su Sportface TV.

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