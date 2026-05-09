CdM Almaty | Fabbrizi primo nelle qualificazioni del Trap maschile Stanco fuori per un piattello Oggi finali LIVE su Tiro a Volo TV

Nella Coppa del Mondo di Almaty, il tiratore italiano ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Trap maschile con 124 colpi su 125. La sua avversaria femminile ha concluso in decima posizione, con un risultato di un piattello mancato. Le finali si terranno oggi e saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV.

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Massimo Fabbrizi primo nelle qualificazioni del Trap maschile alla CdM di Almaty con 124125. Stanco decima nel femminile per un piattello. Finali e Mixed Team oggi su Tiro a Volo TV. Massimo Fabbrizi entra nella storia della giornata di Almaty. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in Kazakistan, il tiratore delle Fiamme Azzurre ha dominato le qualificazioni del Trap maschile chiudendo al primo posto con un quasi impeccabile 124125. Domani le finali in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video: collegamento dalle 12:20, finale femminile alle 12:30 e finale maschile alle 14:00.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a volo, ad Almaty Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap maschileOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad AlmatyOttime notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni nel trap maschile ad Almaty, in Kazakistan, sede della seconda tappa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cdm Almaty. Esordio con en-plein per Fabbrizi nel Trap maschile; CdM Almaty, nello Skeet Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali; Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TV; Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel Ranking.