Le atlete italiane di tiro a volo femminile hanno concluso il primo giorno di gara alla tappa di Hangzhou della Coppa del Mondo 2026, con 75 piattelli centrati. La competizione è iniziata oggi sulla pedana cinese e proseguirà con le fasi successive.

Un day-1 positivo per le azzurre del trap femminile, da oggi impegnate sulla pedana di Hangzhou per la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Sia Erica Sessa che Martina Grioni si sono infatti ben comportate nei primi 75 piattelli di qualificazione, lasciando la porta aperta per rincorrere la finale a otto. Ma andiamo con ordine. Sessa nelle tre serie ha mancato complessivamente tre colpi, precisamente uno nella prima e due nella terza, fermandosi così all’ottavo posto con 7275, parziale condiviso con altre quattro rivali, tra cui però la kazaka Eleonora Ibragimova che sta gareggiando solo per punti ranking. Leggermente più indietro invece Grioni, dodicesima con 7175, un totale segnato insieme ad altre quattro concorrenti (una solo per il ranking), tutte chiamate ad alzare il livello nelle ultime due tranche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo: le azzurre del trap rincorrono dopo i primi 75 piattelli alla Coppa del Mondo di Hangzhou

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