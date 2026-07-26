Tiro a volo | azzurri in piena corsa dopo i primi 75 piattelli del trap alla Coppa del Mondo di Hangzhou
Dopo aver sparato i primi 75 piattelli, la squadra italiana di tiro a volo maschile si trova in buona posizione alla Coppa del Mondo di Hangzhou, in Cina. La competizione si svolge questa settimana e i tiratori italiani sono ancora in corsa.
Inizia con il piede giusto l’Italia del trap maschile attualmente impegnata sulla pedana di Hangzhou, località della Cina che ospita questa settimana la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione infatti gli azzurri si trovano tutti abbondantemente in corsa per la finale in un day-1 contrassegnato da un grande equilibrio. Il più continuativo in tal senso è stato Massimo Fabbrizzi, in questo momento sesto con un solo colpo mancato, arrivato nello specifico nella seconda serie. Il nostro portacolori si trova dunque attalmente con un contingente di 7475, condiviso insieme ad altri quattro tiratori, di cui però uno, l’australiano Nathan Steven Argiro, in lizza solo per il ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it
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