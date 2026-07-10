tiro a volo due azzurre in corsa per la qualificazione dopo 75 piattelli del trap a lonato

Notizia in breve

A Lonato del Garda si sono concluse le qualificazioni del trap femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026. Dopo aver sparato 75 dei 125 piattelli previsti, due tiratrici italiane sono ancora in corsa per la finale di domani. Si tratta di Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, che hanno superato la prima fase della competizione. La giornata si è svolta con le due atlete che continuano a contendere un posto tra le migliori.