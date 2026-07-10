Tiro a volo due azzurre in corsa per la qualificazione dopo 75 piattelli del trap a Lonato
A Lonato del Garda si sono concluse le qualificazioni del trap femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026. Dopo aver sparato 75 dei 125 piattelli previsti, due tiratrici italiane sono ancora in corsa per la finale di domani. Si tratta di Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, che hanno superato la prima fase della competizione. La giornata si è svolta con le due atlete che continuano a contendere un posto tra le migliori.
Si chiude a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, la prima giornata dedicata alle qualificazioni del trap individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: dopo 75 dei 125 piattelli previsti sono in corsa per la finale di domani le azzurre Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa. Dopo le prime tre serie odierne in testa in solitaria si trova l’indiana Neeru Neeru, l’unica a chiudere, senza errori, a quota 7575. Alle sue spalle, a due piattelli di distanza, si trova la coppia a quota 7375 composta dalla statunitense Rachel Tozier e dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Condividono la quarta posizione due tiratrici... 🔗 Leggi su Oasport.it
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