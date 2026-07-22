Tiro a volo | Sodi in lotta per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Hangzhou Cassandro chiamato alla rimonta
Dopo aver sparato i primi 75 piattelli nello skeet, il tiratore italiano si trova in corsa per la finale a Hangzhou. La competizione si svolge sull’impianto cinese, con altri atleti ancora in gara. Un altro concorrente italiano, Cassandro, deve ancora recuperare posizioni per qualificarsi. La tappa fa parte della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, che si tiene questa settimana nella città cinese.
Comincia con il piede giusto il cammino di Niccolò Sodi al poligono di Hangzhou, impianto sportivo cinese che ospita questa settimana la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. L’azzurro infatti si è posizionato al secondo posto dopo i primi 75 piattelli dello skeet maschile, rendendosi artefice di un’ottima prestazione. Dopo un inizio contrassegnato da un errore nella prima serie, il nostro portacolori ha infatti colpito i restanti bersagli a disposizione, fermandosi così a 7475, parziale condiviso insieme al giapponese Shotaro. Meglio di loro soltanto lo spagnolo Josè Maria Mielgo Moneo, unico del lotto ad aver realizzato un percorso netto da 7575. 🔗 Leggi su Oasport.it
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