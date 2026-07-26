Tiro a segno il padrone di casa Zhang trionfa nella carabina tre posizioni in Coppa del Mondo
Un atleta ha vinto la gara di carabina tre posizioni maschile alla Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Hangzhou. La competizione si è conclusa con un successo netto del padrone di casa. La prova, riservata alla disciplina in tre posizioni, ha visto il trionfo di Zhang, che ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti. La gara si è svolta nel poligono della città cinese.
So conclude con il successo netto di Changhong Zhang la prova riservata alla carabina 3 posizioni maschile, gara valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno attualmente in scena presso il poligono di Hangzhou. Prestazione solida quella del padrone di casa, capace di rimanere al vertice per tutta la durata della finale a sei. Precisamente il tiratore asiatico ha realizzato un totale di 352.6 precedendo di oltre un punto l’ungherese Marton Istvan Peni che, invece, ha raccolto la seconda piazza fermandosi a 351.2. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il russo Matvei Potapov, terzo con uno score di 349.9. Al quarto posto si è invece piazzato il ceco Jiri Privratsky con 338. 🔗 Leggi su Oasport.it
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