tiro a segno il padrone di casa zhang trionfa nella carabina tre posizioni in coppa del mondo

Notizia in breve

Un atleta ha vinto la gara di carabina tre posizioni maschile alla Coppa del Mondo di tiro a segno in corso a Hangzhou. La competizione si è conclusa con un successo netto del padrone di casa. La prova, riservata alla disciplina in tre posizioni, ha visto il trionfo di Zhang, che ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti. La gara si è svolta nel poligono della città cinese.