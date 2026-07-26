Federico Nilo Maldini si è classificato quarto nella finale della pistola 10 metri maschile alla Coppa del Mondo di tiro a segno in Cina. La competizione si sta svolgendo a Hangzhou. Per lui, un piazzamento ai piedi del podio, mentre Monna non è riuscito ad accedere alla finale.

Si è dovuto accontentare di un piazzamento ai piedi del podio Federico Nilo Maldini in occasione della finale riservata alla pistola 10 metri maschile, uno dei segmenti clou della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno in questo momento in fase di svolgimento in Cina, precisamente presso Hangzhou. L’azzurro, dopo aver centrato il quinto piazzamento in sede di qualifica, ha chiuso i conti agli spareggi con il contingente di 198.2, precedendo in questo modo il cinese Xie Yu, quinto a 176.7. A pesare maggiormente è stata la terza serie ad eliminazione, contrassegnata alcuni colpi sopra il 9 e lontani dal 10. A trionfare è stato invece il padrone di casa Shuaihang Bu, capace di sparare 244. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: Federico Nilo Maldini ai piedi del podio nella pistola 10 metri in Coppa del Mondo, Monna out

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