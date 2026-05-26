Tiro a segno Paolo Monna sfiora il podio in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera
A Monaco di Baviera, durante la tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, un atleta italiano si è classificato quinto nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri maschile. L’atleta ha raggiunto la finale, ma non è riuscito a salire sul podio. La competizione si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori medaglie per l’Italia in questa prova.
Si apre con il quinto posto di Paolo Monna per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, l’azzurro centra la finale nella pistola ad aria compressa da 10 metri maschile, ma poi non riesce a salire sul podio. Nell’ultimo atto il successo va al sudcoreano Hong Suhyeon, che nel duello finale supera nettamente l’ elvetico Jason Solari, sconfitto per 241.4 a 239.3, mentre sale sul gradino più basso del podio il taiwanese Hsieh Hsiang-Chen, eliminato in terza posizione con 218.5. Resta ai piedi del podio l’ ellenico Georgios Gampierakis, quarto a quota 199.0. Si ferma in quinta posizione Paolo Monna, che esce di scena dopo 18 dei 24 colpi della finale, eliminato a quota 178. 🔗 Leggi su Oasport.it
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