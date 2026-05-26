tiro a segno paolo monna sfiora il podio in coppa del mondo a monaco di baviera

Notizia in breve

A Monaco di Baviera, durante la tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, un atleta italiano si è classificato quinto nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri maschile. L’atleta ha raggiunto la finale, ma non è riuscito a salire sul podio. La competizione si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori medaglie per l’Italia in questa prova.