Si apre nel segno dei padroni di casa la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, competizione in scena questa settimana presso il poligono di Hangzhou. La Cina ha infatti letteralmente dominato la gara inaugurale della manifestazione, ovvero la prova riservata alla pistola mista 10 metri, collezionando una doppietta. Dopo aver giganteggiato anche in fase di qualifica, il binomio formato da Yao Qianxun e Hu Kai s i è imposto nettamente anche nell’ultimo atto a quattro. Prestazione oltremodo eccezionale per gli asiatici, capaci di sparare complessivamente 488.4, segnando così il nuovo record del mondo di specialità. Più lontani invece i connazionali Shen Yiyao-Bu Shuaihang, i quali si sono accontentati del secondo posto fermandosi a 485. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, la Coppa del Mondo di Hangzhou si apre nel segno della Cina: doppietta nella pistola 10 metri mista

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