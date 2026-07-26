Il sindaco di Bologna è stato messo sotto scorta a causa di minacce e insulti rivolti a lui e alla sua famiglia. La decisione è stata presa dalle autorità locali per garantire la sicurezza del primo cittadino, che da settimane riceve messaggi di odio e minacce di violenza. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e rafforzato le misure di protezione. La situazione ha portato a una condizione di allerta, con un clima di tensione che coinvolge anche altri membri dell’amministrazione.

Una decisione gravissima e quanto mai opportuna arriva dalle istituzioni bolognesi per tutelare l’incolumità del primo cittadino, al centro di una spirale di tensione che non accenna a placarsi. La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare “una scorta al sindaco” di Bologna Matteo Lepore. Una forma di tutela che verrà attivata nei prossimi giorni. Un provvedimento di massima sicurezza che riflette il clima di forte apprensione che si respira nel capoluogo emiliano, scosso negli ultimi giorni da eventi di cronaca che hanno esasperato gli animi e acceso lo scontro sociale. L’iniziativa arriva all’indomani delle minacce online denunciate dal sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Clima.

© Thesocialpost.it - “Ti vogliamo come Fakir”. Il sindaco Lepore finisce sotto scorta: “Clima d’odio intollerabile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fakir, dopo le minacce per il sindaco di Bologna Lepore arriva la scorta. Solidarietà bipartisan: «Basta odio»

“Lepore ti vogliamo come Fakir”, il sindaco di Bologna denuncia gli haterIl sindaco di Bologna ha presentato denuncia in Questura dopo aver ricevuto messaggi di minacce.

Temi più discussi: Lepore ti vogliamo come Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli hater. Solidarietà da FdI; 'Ti vogliamo come Fakir', il sindaco Lepore denuncia le minacce; Ti vogliamo come Fakir: a Bologna insulti e minacce di morte contro il sindaco Lepore, denunciati gli hater; Ti vogliamo come Fakir: il sindaco di Bologna Matteo Lepore denuncia le minacce online ricevute dopo le proteste in piazza.

Lepore ti vogliamo come Fakir. E ancora: Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui. Sono alcuni dei messaggi comparsi sui social contro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, all’indomani delle manife x.com

Ti vogliamo come Fakir, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce sui socialLa Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social ... msn.com

Fakir, l'autopsia conferma la Tac: Polmoni pieni di sangue. L'ipotesi su come è morto e i punti da chiarire. Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatra reddit

Morte Fakir: messaggi d'odio indirizzati a Matteo LeporeGli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir continuano ed ora a rischio vi è anche il sindaco Lepore che ha garantito la possibilità di manifestazioni, il primo cittadino della città è ufficialmente ... notizie.it