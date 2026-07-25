Lepore ti vogliamo come Fakir il sindaco di Bologna denuncia gli hater
Il sindaco di Bologna ha presentato denuncia in Questura dopo aver ricevuto messaggi di minacce. La comunicazione è stata fatta nelle ultime ore e riguarda insulti e commenti offensivi diffusi sui social media. La polizia sta indagando sul caso e ha avviato accertamenti per identificare gli autori dei messaggi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti o sulla provenienza delle minacce.
BOLOGNA – Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è recato in Questura nelle scorse ore per denunciare di essere il destinatario di messaggi di minacce. La conferma arriva da Palazzo d’Accursio. Messaggi di minacce indirizzati al primo cittadino dopo la morte di Abderrahim Fakir e le proteste in centro a seguito della manifestazione della famiglia del 42enne. “Lepore ti vogliamo come Fakir”, uno dei messaggi sottoposti all’attenzione dell’ufficio legale del Comune. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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La morte di Abderrahim Fakir ha colpito Bologna e, più in generale, l’opinione pubblica. È sacrosanto pretendere verità e giustizia, come chiesto in primis dai familiari della vittima e dal sindaco Matteo Lepore. Dunque venga fatta il prima possibile piena luce s facebook