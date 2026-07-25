lepore ti vogliamo come fakir il sindaco di bologna denuncia gli hater

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha presentato denuncia in Questura dopo aver ricevuto messaggi di minacce. La comunicazione è stata fatta nelle ultime ore e riguarda insulti e commenti offensivi diffusi sui social media. La polizia sta indagando sul caso e ha avviato accertamenti per identificare gli autori dei messaggi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui contenuti o sulla provenienza delle minacce.