Dopo il concerto a San Siro, si diffonde una playlist con i brani più rappresentativi dell’artista. Nato nel 1990 a Toronto da genitori etiopi, ha esordito nel 2013 con l’album Kiss Land. Nel 2015 ha ottenuto successo mondiale con Beauty Behind the Madness, trainato dai singoli The Hills e Can’t Feel My Face, entrambi primi in classifica sulla Billboard Hot 100.

Classe 1990, Abel Makkonen Tesfaye nasce a Toronto da genitori etiopi. All’età di 23 anni, debutta con il suo primo album in studio Kiss Land. Sale alla ribalta nel 2015 con Beauty Behind the Madness, supportato dai singoli The Hills e Can’t Feel My Face che raggiungono la prima posizione della Billboard Hot 100. Il 2016 è l’anno di Starboy, il cui omonimo singolo, una collaborazione con i Daft Punk, ha eguagliato i risultati precedenti. Con After Hours del 2020, l’artista ha dato il via a una trilogia concettuale che attraversa tre diverse fasi dell'esistenza, mescolando sonorità dream pop, synth-pop e new wave. Il disco ha dato vita a successi come In Your Eyes e Blinding Lights, diventata la canzone con le migliori prestazioni di sempre nella storia della Billboard Hot 100 e il brano più ascoltato di sempre su Spotify. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Weeknd, la playlist essenziale dopo San Siro (per restare nel mood)

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Velvet Chemistry | Dark Romantic Late Night R&B Love Playlist

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