Il concerto di The Weeknd a San Siro ha attirato un grande pubblico, trasformando lo stadio in un palcoscenico da show colossale. La serata ha visto un’affluenza significativa, con il pubblico coinvolto in una performance che ha richiamato un’atmosfera da evento epico. La location, dopo una stagione senza grandi eventi, si è riempita di nuovo di energia, confermando il ritorno di San Siro come centro nevralgico per grandi concerti.

E San Siro torna ad essere San Siro. Se al culmine di una stagione senza particolari fuochi d’artificio come questa il Meazza fosse ancora in ricerca del mega evento capace d’illuminare il suo cartellone live 2026, The Weeknd con quell’ After Hours til Dawn Tour già portato tre anni fa a La Maura davanti a 155mila fan avrebbe le carte in regola per compiere l’impresa. In replica oggi, domani e domenica, infatti, il kolossal della stella canadese trova tra gli spalti dello stadio la dimensione visiva con cui è stato concepito (e che gli era un po’ mancata, per ragioni strutturali, nella cornice dell’ippodromo). Lo spettatore si trova davanti a un paesaggio urbano precipitato nell’oscurità: una Gotham City del futuro divorata dalle conseguenze dell’apocalisse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’apocalisse pop di The Weeknd. San Siro trova il suo kolossal live

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