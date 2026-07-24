The Weeknd | per la prima notte a San Siro uno show pop futuristico

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, si è tenuto il primo dei tre concerti sold out di The Weeknd a San Siro, con circa 55.000 spettatori presenti. Lo spettacolo ha presentato un palco con elementi futuristici e effetti visivi di grande impatto, caratterizzando una produzione di grandi dimensioni. La performance ha coinvolto l’artista canadese, di 36 anni, in un evento che ha richiesto un allestimento complesso e scenografie elaborate. La serata ha segnato l’inizio di una serie di concerti consecutivi nello stadio milanese.

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Milano – A Milano è andata in scena   la prima delle tre serate sold out di The Weeknd a San Siro (un totale di 165mila spettatori). Quella di Abel Tesfaye, 36 anni, è una produzione costruita con la scala del kolossal. A tre anni dall'ultima apparizione italiana, il cantante canadese è arrivato a Milano affiancato da Playboi Carti in apertura, con uno spettacolo pensato come un'esperienza futuristica. Uno show kolossal. Una passerella monumentale taglia in quattro il prato del Meazza con la scenografia che ricorda una città distopica fatta di rovine, fiamme e laser. Al centro domina una gigantesca statua dorata firmata dall'artista... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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