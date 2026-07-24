The Weeknd | per la prima notte a San Siro uno show pop futuristico

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A Milano, si è tenuto il primo dei tre concerti sold out di The Weeknd a San Siro, con circa 55.000 spettatori presenti. Lo spettacolo ha presentato un palco con elementi futuristici e effetti visivi di grande impatto, caratterizzando una produzione di grandi dimensioni. La performance ha coinvolto l’artista canadese, di 36 anni, in un evento che ha richiesto un allestimento complesso e scenografie elaborate. La serata ha segnato l’inizio di una serie di concerti consecutivi nello stadio milanese.