The Weeknd | per la prima notte a San Siro uno show pop futuristico
A Milano, si è tenuto il primo dei tre concerti sold out di The Weeknd a San Siro, con circa 55.000 spettatori presenti. Lo spettacolo ha presentato un palco con elementi futuristici e effetti visivi di grande impatto, caratterizzando una produzione di grandi dimensioni. La performance ha coinvolto l’artista canadese, di 36 anni, in un evento che ha richiesto un allestimento complesso e scenografie elaborate. La serata ha segnato l’inizio di una serie di concerti consecutivi nello stadio milanese.
Milano – A Milano è andata in scena la prima delle tre serate sold out di The Weeknd a San Siro (un totale di 165mila spettatori). Quella di Abel Tesfaye, 36 anni, è una produzione costruita con la scala del kolossal. A tre anni dall'ultima apparizione italiana, il cantante canadese è arrivato a Milano affiancato da Playboi Carti in apertura, con uno spettacolo pensato come un'esperienza futuristica. Uno show kolossal. Una passerella monumentale taglia in quattro il prato del Meazza con la scenografia che ricorda una città distopica fatta di rovine, fiamme e laser. Al centro domina una gigantesca statua dorata firmata dall'artista... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Weeknd - Live at San Siro Stadium, Italy (Teaser) | After Hours Til Dawn Tour, Europe 2026
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L’apocalisse pop di The Weeknd. San Siro trova il suo kolossal liveIl concerto di The Weeknd a San Siro ha attirato un grande pubblico, trasformando lo stadio in un palcoscenico da show colossale.
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Temi più discussi: The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta; The Weeknd in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; The Weeknd: la possibile scaletta dei concerti a Milano allo Stadio San Siro; The Weeknd infiamma Milano, cresce l'attesa per le tre serate evento a San Siro.
Milano ha acceso la notte con The Weeknd. L’artista canadese ha chiuso la sua prima data italiana del tour a San Siro con Moth to a Flame, regalando al pubblico un ultimo momento di pura energia e atmosfera. Un finale spettacolare per uno show che facebook
ATM e Comune di Milano hanno programmato un servizio straordinario per raggiungere lo stadio San Siro con i mezzi pubblici in occasione dei concerti di The Weeknd il 24, 25 e 26 luglio. eventiatmilano.it/evento/theweek… x.com
[16/08/2026] Concerto di The Weeknd @ Wembley Stadium reddit
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