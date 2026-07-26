Una persona di origini libanesi, sostenitore dell'Isis e recentemente rilasciata, è ricercata dopo aver investito e ferito numerose persone durante il Pride a Berlino. L’uomo ha travolto la folla con un Suv-minivan a noleggio, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. Dopo aver abbandonato il veicolo, si è armato di coltello e ha aggredito i presenti. La polizia sta cercando l’individuo, considerato responsabile dell’attacco.

È caccia all'uomo - o agli uomini - che nella serata di ieri ha seminato terrore e morte alla marcia del Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 16 persone travolgendo tutti con un Suv-minivan a noleggio e a coltellate dopo essere sceso dall'auto. La polizia e la procura di Berlino hanno chiesto aiuto per rintracciare il terrorista, un 21enne identificato come Abdul Ballout secondo quanto riporta la Bild. Secondo il quotidiano tedesco, che cita fonti della sicurezza, il ventunenne è un cittadino tedesco di origine libanese. È nato a Berlino nel 2005 ed è "noto alla polizia per reati tra cui aggressione aggravata ed estorsione". Ballout è anche" presumibilmente un sostenitore dello Stato Islamico", spiega la Bild. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrore a Berlino, il ricercato è di origini libanesi: sostenitore dell'Isis e appena rilasciato

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