Alle origini di Berlino ci sono Ronaldo e Messi! L' aneddoto dell' attore Pedro Alonso
"Berlino - E La dama con l'ermellino" è la seconda stagione dello spin-off de "La Casa di Carta" dedicato a uno dei personaggi più intriganti della serie: Berlino. Pedro Alonso, l'attore che interpreta il famoso ladro, racconta un aneddoto "calcistico": all'inizio delle riprese de "La Casa di Carta" chiese al regista Jesus Colmenar se dovesse interpretare Berlino come Ronaldo oppure "alla Messi". La risposta del regista ha cambiato la storia del personaggio! La serie è disponibile dal 15 maggio su Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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