Coltello Allah Akbar e la frase sull' Isis | terrore nel parco di Milano Poi il giudice lo libera

La sera, a Milano, il rischio di incontrare soggetti pericolosi è sempre più alto e quasi i residenti vi hanno fatto l’abitudine ma l’ultimo episodio non può passare inosservato. Alle 22.30 di lunedì i volontari dei City Angels si sono recati presso il parchetto di via Pini, nella zona di Lambrate, dove solitamente stazionano diversi clochard. A quell’ora a Milano ha fatto da poco buio in queste lunghe serate estive e questa è un’attività che i volontari svolgono pressoché quotidianamente. Tuttavia, come racconta Il Giorno, all’improvviso, dalla zona giochi del parchetto, a quell’ora comunque vuota, è spuntato un uomo, che poi si è scoperto essere il 38enne egiziano Ahmad A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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