Un incendio si è sviluppato in una zona trafficata, causando la chiusura immediata della strada e il caos nel traffico. Le fiamme hanno interessato la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura totale della viabilità e creando lunghe code. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni.

Una calda domenica estiva si trasforma in un incubo all’improvviso, quando un velo grigio e denso comincia a sollevarsi dal terreno arido, allargandosi a vista d’occhio nell’ aria rovente. La calma di una giornata festiva viene infranta dal suono stridente delle frenate e dal bagliore rossastro di fiamme indomabili che avanzano rapide verso l’asfalto, divorando tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Nel giro di pochi istanti, l’orizzonte viene inghiottito da una nube impenetrabile di fumo nero che azzera la visibilità, mentre un caldo soffocante penetra negli abitacoli. La paura si fa strada tra le centinaia di persone bloccate lungo il percorso, incastrate in un serpentone immobile di lamiere sotto il sole cocente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Terribile incendio in Italia, fiamme sulla carreggiata: strada bloccata e traffico in tilt

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