Autostrada tutta bloccata Terribile schianto in Italia groviglio di lamiere | traffico in tilt

Nelle prime ore del mattino, un grave incidente ha coinvolto diversi veicoli sull'autostrada, causando un blocco totale del traffico e un groviglio di lamiere. L’incidente si è verificato lungo uno dei tratti più transitati della rete autostradale italiana, con le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Sul luogo sono stati inviati i soccorsi e i mezzi di emergenza, mentre il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incidente è ancora stata resa nota.

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Nelle prime ore del mattino, quando la luce comincia appena a rischiarare l’asfalto e il traffico sembra ancora scorrere con regolarità, un episodio improvviso ha spezzato la routine lungo uno dei tratti più battuti del Paese. Un impatto violento, poi l’arresto repentino delle auto in colonna, le frenate in sequenza e i primi automobilisti costretti a fermarsi a distanza di sicurezza, mentre qualcuno chiamava i soccorsi. La scena che si è presentata ai testimoni è stata particolarmente dura: un’auto gravemente danneggiata, la parte anteriore ridotta a un ammasso di lamiere, e un conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Le segnalazioni arrivate alle centrali operative hanno fatto scattare subito un intervento di massima urgenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Autostrada tutta bloccata”. Terribile schianto in Italia, groviglio di lamiere: traffico in tilt ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Teano, incidente in autostrada: una cisterna carica di Gpl esplode vicino a due autogrill Sullo stesso argomento Terribile schianto in Italia, groviglio di lamiere: autostrada tutta bloccataIl sole era appena sorto, illuminando l’asfalto con quella luce vivida e ancora fresca tipica delle prime ore del mattino. Terribile incidente in Italia, schianto tremendo: “Un groviglio di lamiere”. Bilancio graveIl rombo monotono del motore e il nastro d’asfalto che scorre infinito sotto le ruote sono i compagni silenziosi di chi vive la strada ogni giorno,... Autoarticolato di traverso sull'A21 a Villanova d'Asti, autostrada bloccataIncidente all'alba sull'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, all'altezza di Villanova d'Asti (poco prima del casello), in direzione di Piacenza. Un autoarticolato si è girato su sé stesso, ... rainews.it Autostrada bloccata a Genova, tutte le chiusureAlle 12:15 circa, in corrispondenza dell'area metropolitana di Genova, a causa di una manifestazione, sono stati disposti i seguenti provvedimenti: A7 Serravalle-Genova: chiusura del tratto compreso ... rainews.it