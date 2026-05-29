Angurie sulla carreggiata dell’A2 | traffico in tilt nei pressi di Battipaglia

Notizia in breve

Un camion che trasportava angurie si è fermato sulla carreggiata dell’autostrada A2, vicino a Battipaglia, e ha perso parte del carico. La scena ha provocato un blocco del traffico, con veicoli fermi e code che si sono formate in entrambe le direzioni. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.