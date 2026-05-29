Angurie sulla carreggiata dell’A2 | traffico in tilt nei pressi di Battipaglia
Un camion che trasportava angurie si è fermato sulla carreggiata dell’autostrada A2, vicino a Battipaglia, e ha perso parte del carico. La scena ha provocato un blocco del traffico, con veicoli fermi e code che si sono formate in entrambe le direzioni. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, creando disagi tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.
Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Nei pressi dell’uscita di Battipaglia, in direzione sud, un mezzo pesante impegnato nel trasporto di angurie ha perso parte del carico, causando notevoli disagi alla circolazione. Per cause ancora da chiarire, diverse cassette contenenti la frutta si sono rovesciate sulla carreggiata. Decine di angurie sono finite sull’asfalto e molte di esse si sono frantumate all’impatto, spargendo polpa e succo lungo il tratto interessato. L’episodio ha provocato rallentamenti e lunghe code, con gli automobilisti costretti a procedere con estrema prudenza per evitare i cocomeri disseminati sulla strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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