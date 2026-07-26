Durante l'Angelus a Castel Gandolfo, il papa ha chiesto di riprendere le negoziazioni e ha condannato le violenze in Terra Santa. Ha espresso preoccupazione per il protrarsi e l'intensificarsi dei conflitti a Gaza e in Cisgiordania, sottolineando che i civili continuano a pagare il prezzo più alto. L'appello si rivolge a fermare le ostilità e a favorire il dialogo.

Un nuovo e accorato appello per la pace in Terra Santa è arrivato da papa Leone XIV durante l'Angelus celebrato a Castel Gandolfo. Il Pontefice ha espresso profonda preoccupazione per il perdurare e l'aggravarsi delle violenze a Gaza e in Cisgiordania, ricordando come a pagare il prezzo più alto siano ancora una volta i civili. «Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili», ha affermato il Papa. L'invito a riprendere il dialogo Leone XIV ha rivolto un appello diretto alle autorità israeliane e palestinesi, chiedendo la ripresa del confronto politico. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Terra Santa, nuovo appello di papa Leone XIV: «Si torni a negoziare, basta violenze»

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2026.04.07 dichiarazione Papa Leone XIV a Castel Gandolfo

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