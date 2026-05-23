Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, l'ingresso nel Duomo di Acerra

Notizia in breve

Papa Leone XIV è arrivato al Duomo di Acerra, dove si è incontrato con vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi e famiglie colpite dall’inquinamento ambientale. L’evento si è svolto nel contesto della Terra dei Fuochi, un’area nota per i problemi di smaltimento illecito dei rifiuti e l’inquinamento. Il Papa ha incontrato i presenti per ascoltare le testimonianze di chi ha perso giovani e ragazzi a causa di questa situazione.