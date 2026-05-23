Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi l' ingresso nel Duomo di Acerra
Papa Leone XIV è arrivato al Duomo di Acerra, dove si è incontrato con vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi e famiglie colpite dall’inquinamento ambientale. L’evento si è svolto nel contesto della Terra dei Fuochi, un’area nota per i problemi di smaltimento illecito dei rifiuti e l’inquinamento. Il Papa ha incontrato i presenti per ascoltare le testimonianze di chi ha perso giovani e ragazzi a causa di questa situazione.
Papa Leone XIV arriva al Duomo di Acerra per incontrare i Vescovi della Campania, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i diaconi e le famiglie che hanno avuto vittime (ragazzi e giovani) a causa dell’inquinamento ambientale. “Anche Papa Francesco avrebbe voluto essere qui, ma non fu possibile”. Queste le prime parole del Pontefice nella sua tappa della visita pastorale nella Terra dei fuochi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, l'ingresso nel Duomo di Acerra
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