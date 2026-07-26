Durante l'Angelus, è stato richiesto di rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone in Cisgiordania e Gaza, con l'invito a evitare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Nel frattempo, un appello è stato rivolto affinché si torni a negoziare un accordo politico equo per la Terra Santa. La richiesta si concentra sulla necessità di un percorso negoziale per risolvere le tensioni nella regione.

Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus: si rispettino “pari dignità” e “uguali diritti” per ogni persona, rigettando “nuove azioni militari e decisioni unilaterali”. Sull’intensificarsi della violenza in Medio Oriente, il Papa invoca “tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia”. Poi, la lode per il Beato Hoayek: pace per il Libano. L’invito, nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, a garantire loro sempre assistenza . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - L’appello di Leone per la Terra Santa: si torni a negoziare un’equa soluzione politica

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