L’appello di Leone per la Terra Santa | si torni a negoziare un’equa soluzione politica

Da vaticannews.va 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'Angelus, è stato richiesto di rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone in Cisgiordania e Gaza, con l'invito a evitare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. Nel frattempo, un appello è stato rivolto affinché si torni a negoziare un accordo politico equo per la Terra Santa. La richiesta si concentra sulla necessità di un percorso negoziale per risolvere le tensioni nella regione.

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Riflettori su Cisgiordania e Gaza, all'Angelus: si rispettino “pari dignità” e “uguali diritti” per ogni persona, rigettando “nuove azioni militari e decisioni unilaterali”. Sull’intensificarsi della violenza in Medio Oriente, il Papa invoca “tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia”. Poi, la lode per il Beato Hoayek: pace per il Libano. L’invito, nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, a garantire loro sempre assistenza  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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