Tabellone ATP Los Cabos 2026 | Darderi seconda testa di serie tanti incroci interessanti

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa notte è stato effettuato il sorteggio del tabellone ATP 250 di Los Cabos 2026. Darderi è stato inserito come seconda testa di serie. Il torneo si gioca sul veloce e rappresenta un passaggio tra le fasi finali della stagione su terra battuta europea e l’inizio di quella su cemento negli Stati Uniti. Sono stati definiti diversi incontri tra giocatori di alto livello, con alcuni incroci interessanti nel primo turno.

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Questa notte è stato effettuato il sorteggio dell’ATP 250 di Los Cabos, il torneo messicano che fa da ponte, sul veloce, tra l’ultima parte del rosso europeo e la lunga stagione sul veloce USA. Creato nel 2016, ha visto nel 2018 Fabio Fognini battere Juan Martin del Potro per 6-4 6-2 in una delle finali di più alto livello disputatesi qui, anche se poi non ne sono mancate altre. Curiosamente, solo la Querrey-Kokkinakis del 2017 si è disputata su tre set. Il secondo italiano candidato a iscriversi nell’albo d’oro è Luciano Darderi, che però arriva da una settimana non proprio semplice all’Estoril dopo la rimonta riuscita contro il portoghese Jaime Faria e subita dal belga Alexander Blockx. 🔗 Leggi su Oasport.it

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