Tennis delusione Darderi | out in semifinale dell’Estoril rimonta Blockx 7-5 6-7 6-7
Luciano Darderi è stato eliminato in semifinale all’ATP 250 dell’Estoril dopo aver perso contro il belga Alexander Blockx. La partita è durata oltre tre ore e si è conclusa con il punteggio di 5-7, 7-6, 7-6. Le raffiche di vento hanno influenzato il match, rendendo difficile il gioco per entrambi i giocatori. Darderi ha perso la sfida dopo una lunga rimonta di Blockx nei set decisivi.
Luciano Darderi saluta l’ATP 250 dell’Estoril al termine di una semifinale infinita e pesantemente condizionata dalle raffiche di vento. Ad imporsi è il belga Alexander Blockx con il punteggio finale di 5-7, 7-6, 7-6. Bastava poco a Luciano Darderi. Il tennista italo-argentino non riesce a centrare la finale per un nulla. Il match si sviluppa in condizioni meteorologiche complesse, con il vento che altera continuamente le traiettorie e innervosisce i due tennisti in campo. Darderi parte forte e conquista il primo set per 7-5, sfruttando una serie di errori del rivale. Tuttavia, la partita si trasforma presto in una lotta estremamente nervosa. Nel secondo parziale, il belga distrugge una racchetta per la frustrazione e riceve un warning dall’arbitro, ma riesce clamorosamente a recuperare un break di svantaggio. 🔗 Leggi su Sportface.it
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