Tennis delusione Darderi | out in semifinale dell’Estoril rimonta Blockx 7-5 6-7 6-7

Notizia in breve

Luciano Darderi è stato eliminato in semifinale all’ATP 250 dell’Estoril dopo aver perso contro il belga Alexander Blockx. La partita è durata oltre tre ore e si è conclusa con il punteggio di 5-7, 7-6, 7-6. Le raffiche di vento hanno influenzato il match, rendendo difficile il gioco per entrambi i giocatori. Darderi ha perso la sfida dopo una lunga rimonta di Blockx nei set decisivi.