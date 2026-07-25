Nel match di Estoril, Darderi ha vinto il primo set contro Blockx con il punteggio di 7-5, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. Nel gioco decisivo, il belga ha commesso un errore in rete sul rovescio, mentre l’italiano ha gestito bene gli scambi con il dritto, indirizzando un lungolinea vincente che ha costretto l’avversario all’errore. La partita è in corso e gli aggiornamenti continueranno in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Gioco e primo set Darderi: in rete il rovescio del belga. 40-A Darderi manovra bene con il dritto, si costruisce lo spazio per accelerare con il lungolinea e forza l’errore del belga. 40-40 Blockx pulisce la riga ed annulla il secondo set point. 30-40 Uno-due per il belga. 15-40 Di poco in corridoio il dritto di Blockx 15-30 Darderi finta fino all’ultimo la palla corta e poi gioca un back lento a centro campo su cui il belga va fuori giri 15-15 Servizio e dritto per il belga. 0-15 Il dritto di Blockx sbatte sul nastro, si impenna ed atterra in corridoio 6-5 Gioco Darderi: prima ad uscire perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx 7-5, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimonta

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Alexander Blockx vs Luciano Darderi LIVE | ATP Estoril 2026 Semi-Final Live Commentary

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