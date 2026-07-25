LIVE Darderi-Blockx 7-5 2-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set in rimonta

Darderi ha vinto il primo set contro Blockx 7-5, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale. Nel secondo set, il punteggio è 2-1 in favore dell’italiano. Durante il game, Darderi ha concluso con un ace e un dritto vincente, mentre Blockx ha commesso un errore in uscita dal servizio. Il match prosegue con Darderi al servizio, portando il punteggio a 15-15 nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ace! 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Blockx 2-1 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’italiano. 40-30 In rete il rovescio di Darderi. 40-15 Serve&volley dell’azzurro che mette in rete la volee a campo aperto 40-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 30-0 Altra smorzata perfetta di Darderi che sta dando spettacolo con questo colpo 15-0 Blockx gioca uno splendido rovescio lungolinea, poi sbaglia il lato dell’attacco di dritto e si consegna all’azzurro che prima gioca un buon passante e poi chiude a campo aperto. 1-1 Gioco Blockx: prima ad uscire e dritto in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Blockx vs Luciano Darderi LIVE | ATP Estoril 2026 Semi-Final Live Commentary

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