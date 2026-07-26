Temporali in Toscana c’è una nuova allerta gialla Il maltempo non molla nemmeno a inizio settimana

Una nuova allerta gialla per temporali è stata emessa sulla Toscana, valida fino alle 12 di lunedì 27 luglio. La sala operativa regionale segnala temporali intensi sulla costa centrale e sull’Arcipelago toscano. Il maltempo prosegue anche all’inizio della settimana, con condizioni di instabilità atmosferica che interessano la zona. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui danni finora registrati.

Firenze, 27 luglio 2026 – La Toscana resta sotto osservazione per il maltempo. La sala operativa della Regione ha infatti emesso una nuova allerta gialla per temporali forti sulla costa centrale e sull’Arcipelago toscano, valida fino alle ore 12 di domani, lunedì 27 luglio. Terminata invece oggi alle 14 l’allerta arancione precedentemente in vigore. Una situazione meteorologica instabile. La situazione meteorologica rimane instabile, con possibili fenomeni temporaleschi soprattutto nelle zone interne e in prossimità dei rilievi. Nel pomeriggio di oggi e nel corso del pomeriggio di domani sono attesi rovesci brevi ma localmente intensi. Non si escludono inoltre, tra la notte di lunedì e la mattinata successiva, temporali persistenti ma molto circoscritti lungo la costa centrale e nell’area dell’Arcipelago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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nuova allerta gialla per piogge diffuse in toscana.

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