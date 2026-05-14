Fine settimana con il maltempo sull' Abruzzo allerta gialla per temporali

Il fine settimana in Abruzzo sarà segnato da condizioni di maltempo, con piogge e temporali che interesseranno la regione. Per venerdì 15 maggio, il Centro funzionale regionale ha emesso un'allerta gialla a causa di possibili temporali. La situazione meteorologica prevede precipitazioni intense e possibili rovesci, che potrebbero interessare diverse aree dell'Abruzzo. Le autorità hanno invitato alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti sullo stato del tempo.

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Il fine settimana inizierà con il maltempo in Abruzzo. Il Centro funzionale d'Abruzzo ha infatti comunicato che, per la giornata di venerdì 15 maggio, è prevista un allerta gialla per rischio temporali sulla nostra regione. Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di venerdì, a Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Torna il maltempo sull'Abruzzo: allerta gialla per temporali e le temperature si abbassano Leggi anche: Domenica di maltempo sull'Abruzzo: allerta gialla per temporali, le previsioni Temi più discussi: Un fine settimana con Guido Gozzano; Fine settimana con lo sport: dall'8 al 10 maggio; Fine settimana con Artiturismo; A Quartu un fine settimana di arte, dibattiti e musica con la quinta edizione di Street Art Week. #MotoGP #CatalanGP Maverick Vinales al rientro questo fine settimana al Gran Premio di Catalunya. Sono felice di tornare e di poter finalmente riprendere con le gare. Le ultime settimane non sono state affatto facili. Ho lavorato duramente ogni giorno per re x.com Fine settimana col rischio della pioggia in provincia di Oristano, poi torna il sole: le previsioniIl fine settimana si apre con nuvole e qualche possibile pioggia, ma si chiude con il ritorno del sole. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un sabato ancora incerto, seguito da una ... linkoristano.it Fine settimana col sole, ma da lunedì tornano maltempo e piogge, avviando un maggio con impulsi di instabilitàIl cambiamento è alle porte. Dall'inizio della prossima settimana, già da lunedì, l'alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di una serie di perturbazioni provenienti dall'Oceano Atlantico. Qu ... corriere.it