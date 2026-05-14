Fine settimana con il maltempo sull' Abruzzo allerta gialla per temporali

Da chietitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana in Abruzzo sarà segnato da condizioni di maltempo, con piogge e temporali che interesseranno la regione. Per venerdì 15 maggio, il Centro funzionale regionale ha emesso un'allerta gialla a causa di possibili temporali. La situazione meteorologica prevede precipitazioni intense e possibili rovesci, che potrebbero interessare diverse aree dell'Abruzzo. Le autorità hanno invitato alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti sullo stato del tempo.

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Il fine settimana inizierà con il maltempo in Abruzzo. Il Centro funzionale d'Abruzzo ha infatti comunicato che, per la giornata di venerdì 15 maggio, è prevista un allerta gialla per rischio temporali sulla nostra regione.  Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di venerdì, a Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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