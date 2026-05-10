Maltempo in Toscana | nuova allerta gialla Pioggia e temporali lunedì 11 le zone a rischio

Lunedì 11 maggio 2026, la Toscana è interessata da piogge e temporali che hanno portato a un’allerta gialla. La regione continua a essere soggetta a condizioni meteorologiche avverse, con particolare attenzione alle zone centro-occidentali e all’arcipelago, dove si registrano maggiori rischi legati al maltempo. La giornata segue un’allerta già emessa il giorno precedente, che ha previsto condizioni simili per la giornata di domenica.

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FIRENZE – Ancora codice giallo causa maltempo in Toscana dopo quella emessa ieri per la giornata dioggi, 10 maggio 2026, causa pioggia per l’area centro-occidentale della regione e per l’Arcipelago.La sala operativa della protezione civile della Toscana, spiega oggi sui social il governatore Eugenio Giani, ha emesso un’allerta gialla per temporali forti sulla Toscana meridionale fino alle ore 18 di oggi e dalle 7 alle 16 di domani, 11 maggio, sulla Toscana nord ovest. allerta gialla poi nella giornata di domaniper rischio vento su Toscana centrale e Alto Mugello nella giornata di domani e per rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: nuova allerta gialla. Pioggia e temporali lunedì 11, le zone a rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo in Toscana: allerta gialla lunedì 13 per pioggia e temporali. Le zone a rischioFIRENZE – Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani, 13 aprile 2026. Maltempo in Toscana: allerta gialla per temporali forti domenica 10. Le zone a rischioPiogge, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani diramando l’allerta sui social, sono previste “su gran parte della regione ad iniziare dalla... Argomenti più discussi: Maltempo, nuova allerta gialla per temporali forti in Toscana; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio; Meteo in Toscana, arrivano altri temporali: scatta l’allerta arancione – La lista dei comuni a rischio; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpite.