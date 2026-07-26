Temporali e vento abbassano le temperature Ma tornerà il caldo africano

Una perturbazione proveniente dal Nord Europa porta temporali e vento, causando un calo delle temperature. La giornata sarà caratterizzata da instabilità atmosferica e un fronte fresco che interrompe temporaneamente l’afa degli ultimi giorni. Tuttavia, è previsto un ritorno del caldo africano nelle prossime ore. Le condizioni meteo cambiano in modo rapido, con temporali che interessano diverse zone e temperature che si abbassano rispetto ai giorni precedenti.

L’instabilità atmosferica segna la giornata con l’ingresso di un fronte fresco in discesa dal Nord Europa, pronto a rompere temporaneamente l’afa degli ultimi giorni. L’impatto tra le correnti instabili nord-europee e le masse d’aria calda e umida stazionarie sul Mediterraneo sta innescando fenomeni di forte intensità. A fornire l’energia necessaria per questi contrasti termici sono le elevate temperature della superficie marina, che evaporando rilascia ingenti quantitativi di vapore e calore latente. I fenomeni più violenti, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, stanno interessando in prima linea Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana e Lazio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Fulmini, vento forte e anche la pioggia: la tempesta sfiora Pesaro e riporta il fresco

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