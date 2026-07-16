Meteo ultimi temporali poi torna il caldo africano | temperature fino a 45 gradi

Notizia in breve

Nelle ultime ore si sono verificati temporali che hanno interessato varie zone del paese. Tra pioggia e vento, il maltempo sta lentamente lasciando spazio a un’ondata di caldo africano. Nei prossimi giorni, le temperature raggiungeranno punte fino a 45 gradi, interessando ampie aree del territorio. Questa fase di caldo intenso durerà diversi giorni, portando condizioni di grande calore in molte regioni.