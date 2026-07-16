Meteo ultimi temporali poi torna il caldo africano | temperature fino a 45 gradi
Nelle ultime ore si sono verificati temporali che hanno interessato varie zone del paese. Tra pioggia e vento, il maltempo sta lentamente lasciando spazio a un’ondata di caldo africano. Nei prossimi giorni, le temperature raggiungeranno punte fino a 45 gradi, interessando ampie aree del territorio. Questa fase di caldo intenso durerà diversi giorni, portando condizioni di grande calore in molte regioni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le ultime ore di instabilità lasceranno presto spazio a una nuova e intensa ondata di caldo africano, destinata a coinvolgere gran parte dell’Italia per diversi giorni. Dopo il passaggio di temporali anche intensi al Nord, l’anticiclone subtropicale tornerà infatti a rafforzarsi sul Mediterraneo, riportando temperature ben oltre le medie stagionali. Temporali al Nord prima del ritorno dell’anticiclone. La fase di maltempo interesserà soprattutto le regioni settentrionali, dove il temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà lo sviluppo di temporali anche di forte intensità. Secondo le previsioni, l’elevato... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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