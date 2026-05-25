Meteo arriva il caldo quasi africano | temperature fino a 31 gradi ma tornano anche i temporali

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le temperature supereranno i 30 gradi nei prossimi giorni, segnando un aumento del caldo. Un vasto campo di alta pressione interesserà la penisola, portando condizioni di stabilità. Tuttavia, sono previsti anche temporali, soprattutto nel pomeriggio e in alcune zone. Le temperature massime arriveranno fino a 31 gradi, mentre le minime si manterranno più contenute. La situazione meteo si manterrà stabile per alcuni giorni, con variazioni legate ai temporali pomeridiani.

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È già tempo di caldo con il termometro che supererà i 30 gradi nei prossimi giorni. “Un vasto campo di alta pressione - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - protegge l’Europa centrale e occidentale favorendo condizioni di prevalente stabilità anche sulla Sicilia. Tuttavia nelle ore diurne si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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