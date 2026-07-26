Diciotto teatri condominiali in Italia centrale sono stati riconosciuti patrimonio dell’Unesco. Si trovano tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, e sono stati inseriti nell’elenco internazionale. Questi edifici, spesso condivisi tra più enti o comunità, rappresentano esempi significativi di architettura e uso culturale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda strutture che risalgono a diversi periodi storici.

Sono diciotto in tutto, disseminati tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, i teatri condominiali diventati oggi patrimonio dell’Unesco. Nel suo verdetto, il comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, ha riconosciuto il valore di questo “sistema” che racconta una storia tutta italiana: quella di comunità che, tra Settecento e Ottocento, si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. La candidatura era stata promossa dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli in collaborazione con il Ministero della Cultura. "Un risultato storico per le Marche e per l'intero sistema teatrale e culturale regionale e nazionale – commenta Acquaroli –. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - I teatri “condominiali” dell’Italia centrale riconosciuti patrimonio dell’Unesco

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