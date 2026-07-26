Sono diciotto in tutto, disseminati tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, i teatri “condominiali” diventati oggi patrimonio dell’Unesco. Il verdetto del comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, ha riconosciuto il valore di questo sistema che racconta una storia tutta italiana: quella di comunità che, tra Settecento e Ottocento, si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. La candidatura era stata promossa dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli in collaborazione con il Ministero della Cultura. "Il riconoscimento - ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli – celebra... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - I teatri “condominiali” dell’Italia centrale risconosciuti patrimonio dell’Unesco

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