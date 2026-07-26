I teatri condominiali dell’Italia centrale risconosciuti patrimonio dell’Unesco
Diciotto teatri “condominiali” situati tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria sono stati riconosciuti patrimonio dell’Unesco.
Sono diciotto in tutto, disseminati tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, i teatri “condominiali” diventati oggi patrimonio dell’Unesco. Il verdetto del comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, ha riconosciuto il valore di questo sistema che racconta una storia tutta italiana: quella di comunità che, tra Settecento e Ottocento, si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. La candidatura era stata promossa dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli in collaborazione con il Ministero della Cultura. "Il riconoscimento - ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli – celebra... 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Tiro in Libano: patrimonio dell’umanità UNESCO a rischio, un tesoro da salvaguardare.La città di Tiro, nel sud del Libano, è stata inserita nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo dall’UNESCO.
Raid russo su monastero Lavra, patrimonio dell'Unesco a Kiev. Il sopralluogo di ZelenskyIl presidente ucraino ha visitato il complesso monastico della Lavra di Kyiv-Pechersk, che è stato danneggiato dagli attacchi aerei russi nella notte...
Temi più discussi: Teatri Condominiali Marchigiani all’UNESCO: domenica 26 luglio la decisione ufficiale / tutto quello che c’è da sapere; Il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti candidato per il Patrimonio Mondiale Unesco; In corso la 48sima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO – 19-29 luglio, Busan; SANT'AGATA FELTRIA: Patrimonio Unesco, attesa per la decisione sul teatro Mariani | VIDEO.
I teatri condominiali dell’Italia centrale riconosciuti patrimonio dell’Unesco x.com
E' in corso la 48ª sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'Unesco in Corea del Sud. In attesa di scoprire se la candidatura italiana Il Sistema dei teatri condominiali all'italiana nell'Italia centrale fra XVIII e XIX secolo entrerà in Lista, continuano facebook
I teatri condominiali riconosciuti patrimonio dell'umanità Unesco(ANSA) - ROMA, 26 LUG - ''Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell'UNESCO di iscrivere i teatri condominiali dell'Italia centrale nella Lista del ... corrieredellosport.it
I teatri condominiali dell’Italia centrale diventano patrimonio UnescoDa Macerata a Spoleto, dieci gioielli sette-ottocenteschi nati dalla partecipazione diretta dei cittadini entrano nella Lista del Patrimonio mondiale. huffingtonpost.it