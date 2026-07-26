Tau Per la porta arriva Pentima dall’Inter
Il portiere Alessandro Pentima, nato nel 2008, si unisce al Tau calcio Altopascio provenendo dall’Inter. Il giocatore, prossimo a compiere 15 anni, arriva in prestito dal club milanese. La collaborazione tra il Tau e l’Inter si estende da diversi anni, in particolare nel settore giovanile. Pentima diventerà maggiorenne il 4 agosto e sarà a disposizione della squadra per la nuova stagione.
Diventerà maggiorenne il prossimo 4 agosto. E’ il nuovo portiere del Tau calcio Altopascio. Alessandro Pentima, classe 2008, in arrivo dall’ Inter. Come noto, con il club Campione d’Italia il team amaranto ha una sinergia di collaborazione da anni, soprattutto a livello giovanile. Il giovane portiere è approdato ai nerazzurri meneghini nel 2025, ma pur adolescente, arrivava dalla squadra di serie D (quindi una categoria che conosce) del Cjarlins Muzane, di Carlino, in Provincia di Udine. Manca ancora la firma, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nell’ambiente altopascese l’operazione viene considerata ormai realtà. Pentima potrebbe giocare da titolare oppure no. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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