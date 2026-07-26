Tau Per la porta arriva Pentima dall’Inter

Notizia in breve

Il portiere Alessandro Pentima, nato nel 2008, si unisce al Tau calcio Altopascio provenendo dall’Inter. Il giocatore, prossimo a compiere 15 anni, arriva in prestito dal club milanese. La collaborazione tra il Tau e l’Inter si estende da diversi anni, in particolare nel settore giovanile. Pentima diventerà maggiorenne il 4 agosto e sarà a disposizione della squadra per la nuova stagione.