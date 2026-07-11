Inter Women nuovo colpo! Per la porta arriva Camilla Forcinella dal Genoa

L’Inter Women ha annunciato l’ingaggio della portiere Camilla Forcinella, nata nel 2001 e proveniente dal Genoa. La calciatrice, campionessa d’Italia nel 2022 con la Juventus, ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029. Forcinella si unisce alla squadra come nuovo rinforzo per la porta, rafforzando il reparto tra le fila del club.

di Paolo Moramarco , portiera classe 2001 campionessa d’Italia 2122 con la Juventus. Nuovo rinforzo per l’ Inter Women: il club ha annunciato l’acquisto di Camilla Forcinella, portiere classe 2001 proveniente dal Genoa, con un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Il comunicato ufficiale. « FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029 », si legge nella nota ufficiale del club. Percorso e carriera. Nata a Trento il 22 giugno 2001, Forcinella cresce calcisticamente nell’ AGSM Verona, esordendo in massima serie nella stagione 201617 dopo il rilevamento del titolo sportivo da parte dell’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

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