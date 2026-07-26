Negli ultimi tre anni, il Comune di Pontedera ha intensificato i controlli sulla Tari, portando la percentuale di riscossione media al 80,91%. Questa stretta sui furbetti ha già prodotto risultati visibili, con un aumento delle riscossioni rispetto al passato. Gli sforzi continuano a concentrarsi sulla lotta all’evasione e sulla verifica dei pagamenti sospetti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la situazione.

Negli ultimi anni il Comune di Pontedera aumentando i controlli e stringendo la cinghia a caccia di inadempienti, è riuscito a raggiungere una capacità media di riscossione della Tari ordinaria pari all’80,91% nel triennio 2022- 2024. Questo grazie al rafforzamento dell’attività di controllo delle banche dati, alla digitalizzazione dei pagamenti tramite PagoPA, al potenziamento dei rapporti con il concessionario della riscossione e all’implementazione di strumenti informatici avanzati per il recupero dell’ evasione tributaria. Adesso l’amministrazione comunale ha deciso di consolidare e rendere strutturali tali risultati attraverso l’approvazione di uno specifico progetto triennale, uno strumento di programmazione e monitoraggio delle attività finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione dell’entrata Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari: stretta sui furbetti: "Risultati già visibili"

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