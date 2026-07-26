Tari | stretta sui furbetti | Risultati già visibili

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi tre anni, il Comune di Pontedera ha intensificato i controlli sulla Tari, portando la percentuale di riscossione media al 80,91%. Questa stretta sui furbetti ha già prodotto risultati visibili, con un aumento delle riscossioni rispetto al passato. Gli sforzi continuano a concentrarsi sulla lotta all’evasione e sulla verifica dei pagamenti sospetti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi anni il Comune di Pontedera aumentando i controlli e stringendo la cinghia a caccia di inadempienti, è riuscito a raggiungere una capacità media di riscossione della Tari ordinaria pari all’80,91% nel triennio 2022- 2024. Questo grazie al rafforzamento dell’attività di controllo delle banche dati, alla digitalizzazione dei pagamenti tramite PagoPA, al potenziamento dei rapporti con il concessionario della riscossione e all’implementazione di strumenti informatici avanzati per il recupero dell’ evasione tributaria. Adesso l’amministrazione comunale ha deciso di consolidare e rendere strutturali tali risultati attraverso l’approvazione di uno specifico progetto triennale, uno strumento di programmazione e monitoraggio delle attività finalizzate al miglioramento della capacità di riscossione dell’entrata Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tari stretta sui furbetti risultati gi224 visibili
© Lanazione.it - Tari: stretta sui furbetti: "Risultati già visibili"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Emergenza casa, il piano. Alloggi anche da privati. Ora la stretta sui furbettiIl governo ha approvato un piano per aumentare le tutele e accelerare le risposte nell’emergenza abitativa, includendo anche alloggi privati.

Visite fiscali e malattia, la stretta anti furbetti sui dipendenti pubblici e privati: cosa cambia su orari, controlli e certificati mediciA partire dal 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti le visite fiscali e i controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web