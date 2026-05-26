emergenza casa il piano alloggi anche da privati ora la stretta sui furbetti

Il governo ha approvato un piano per aumentare le tutele e accelerare le risposte nell’emergenza abitativa, includendo anche alloggi privati. Sono previsti strumenti più efficaci per gestire la situazione e controlli più severi per individuare eventuali irregolarità nelle assegnazioni di case popolari. La strategia mira a rendere più rapido l’intervento e a contrastare le pratiche illecite nel settore.

Più tutele, risposte più rapide e strumenti agili per affrontare l’emergenza casa, nonché controlli stringenti per individuare i ’furbetti’ delle case popolari. Il consiglio comunale di Montemurlo ha approvato a maggioranza la delibera che introduce sostanziali modifiche al ’ Regolamento dell’abitare: gestione dell’emergenza abitativa ed erogazione di interventi economici, ad integrazione delle spese per canoni di locazione’. L’obiettivo centrale è uniformare le risposte del Comune di fronte alle sempre più urgenti necessità abitative. Nascono due nuovi articoli, che permettono al Comune di Montemurlo di utilizzare il proprio patrimonio immobiliare in deroga agli standard ordinari di assegnazione delle case popolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Emergenza casa, nel Lazio piano da oltre 800 milioni

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