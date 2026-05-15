Visite fiscali e malattia la stretta anti furbetti sui dipendenti pubblici e privati | cosa cambia su orari controlli e certificati medici
A partire dal 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti le visite fiscali e i controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le modifiche interesseranno gli orari di visita, le modalità di verifica e i certificati medici richiesti. La riforma mira a ridurre le assenze ingiustificate e a rendere più efficiente il sistema di controllo delle malattie professionali. Le nuove norme saranno applicate in modo uniforme a tutti i lavoratori interessati.
Con il 2026 arriva una revisione del sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, tanto nel pubblico quanto nel privato. La Legge di Bilancio porta una rafforzamento del ruolo dell’ Inps, che potrà intensificare le verifiche per arginare eventuali abusi. Soprattutto alla luce della tendenza in aumento per le assenze per motivi di salute sul posto di lavoro. L’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia, citato sia dal, registra nel secondo semestre del 2025 oltre 14 milioni di certificati medici trasmessi (+2,8% sull’anno precedente) e quasi 400 mila visite fiscali domiciliari (+3,7%). Circa il 78% delle certificazioni riguarda il settore privato. 🔗 Leggi su Open.online
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