Visite fiscali e malattia la stretta anti furbetti sui dipendenti pubblici e privati | cosa cambia su orari controlli e certificati medici

A partire dal 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti le visite fiscali e i controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato. Le modifiche interesseranno gli orari di visita, le modalità di verifica e i certificati medici richiesti. La riforma mira a ridurre le assenze ingiustificate e a rendere più efficiente il sistema di controllo delle malattie professionali. Le nuove norme saranno applicate in modo uniforme a tutti i lavoratori interessati.

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