tante strade da vivere bellezza e sicurezza per rilanciare i borghi

Il progetto ‘Strade da vivere’ è stato presentato alla Regione dal Distretto del Commercio Molgora e Vallone. L’obiettivo è rendere i borghi più belli, sicuri e frequentati, con l’intento di rivitalizzare le aree commerciali locali. La proposta si concentra sulla valorizzazione delle strade principali, puntando su sicurezza e attrattività per attirare visitatori e residenti. Nessun dettaglio sui fondi o sui tempi di realizzazione è stato comunicato.

Borghi più belli, sicuri e frequentati per dare nuova linfa alle vetrine sotto casa. È questa la ricetta del progetto ’ Strade da vivere ’, presentato alla Regione dal Distretto del Commercio Molgora e Vallone. Un’iniziativa da oltre 550mila euro (con una richiesta di cofinanziamento di circa 178mila) che vede alleati Agrate (capofila), Burago, Caponago e Cavenago, a braccetto con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. L’idea nasce da un’analisi del territorio portata avanti insieme a esercenti e residenti. Il quadro emerso parlava chiaro: troppi incidenti, mobilità da rivedere, caccia al parcheggio e una sensazione diffusa di scarso decoro pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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