Calabria | proposta per rilanciare borghi e castelli con il digitale

In Calabria si lavora a un progetto per valorizzare i borghi e i castelli attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Tra le iniziative, si valuta l'applicazione dell'Internet of Things per migliorare la gestione dei castelli storici. Contestualmente, sono stati individuati fondi europei destinati a finanziare interventi di recupero e sviluppo per i piccoli centri con meno di 20 abitanti. L'obiettivo è riqualificare e promuovere queste aree attraverso risorse pubbliche e innovative soluzioni tecnologiche.

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? Punti chiave Come può l'Internet of Things salvare i castelli calabresi?. Quali fondi europei finanzieranno i borghi sotto i 20.000 abitanti?. Come si eviterà di aumentare le tasse dei cittadini calabresi?. Perché la digitalizzazione può fermare lo spopolamento delle aree interne?.? In Breve Oltre il 50% dei beni architettonici si trova in comuni sotto i 20.000 abitanti.. L'integrazione tecnologica prevede l'uso dell'Internet of Things per i siti storici.. Il piano punta a sostenere le micro e piccole imprese artigiane locali.. La strategia prevede l'uso di fondi europei e nazionali senza nuovi tributi regionali.. La consigliera regionale...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: proposta per rilanciare borghi e castelli con il digitale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per... Borghi grecanici: nasce l’Hub culturale per rilanciare la CalabriaLa Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato ufficialmente il progetto SNAI dedicato all’area pilota grecanica, un’iniziativa strategica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiamma Tricolore, Turino leader nazionale: svolta sociale dalla Calabria; Calamità naturale in Calabria scattano i ristori immediati per le imprese colpite dai cicloni; Circoscrizioni, Chirico: Ascolto, partecipazione e sviluppo per rilanciare i quartieri; Barbuto (M5S): Una legge per le dimore storiche: così salviamo i piccoli centri calabresi. Il Monastero di Ortì deve diventare il cuore del turismo religioso a Reggio Calabria: la proposta per rilanciarloIl Monastero di Orti al centro di una proposta di valorizzazione turistica e infrastrutturale. A rilanciare l’attenzione sul sito è il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista Reggio Protagonis ... strettoweb.com La Regione lancia Ripopola Calabria, progetto innovativo per rilanciare i piccoli borghiAdvertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns. giornaledicalabria.it Scopri tutti i Concerti in Calabria 2026: calendario aggiornato, artisti, date e link ai biglietti. Eventi Live in continuo aggiornamento #CulturaESpettacolo #EventiOk x.com