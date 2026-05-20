Trema ad Acquasanta Terme | l’arte per rilanciare i borghi del sisma

Ad Acquasanta Terme si sta assistendo a un progetto che utilizza l’arte come strumento di rinascita per i borghi colpiti dal terremoto. L’iniziativa coinvolge artisti locali e nazionali che realizzano interventi all’interno delle aree danneggiate, con l’obiettivo di preservare la memoria del sisma e promuovere un processo di recupero. I lavori sono stati avviati nei centri storici e nelle zone più colpite, con l’intento di ridare vita a spazi che rischiano di rimanere abbandonati.

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? Punti chiave Come può l'arte impedire che i borghi diventino gusci vuoti?. Chi sono i protagonisti che trasformeranno la memoria del sisma in futuro?. Come funzionano i laboratori per trattenere i giovani nelle valli del Piceno?. Perché la ricostruzione fisica non basta a salvare le comunità locali?.? In Breve Evento 24 maggio ore 15:30 in Piazza Latini ad Acquasanta Terme.. Progetto finanziato dalla Regione Marche e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.. Acli Ascoli Piceno APS collabora con Delta ODV, APS Centro Iniziative Giovani ed Exponiti.. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome.. Il prossimo 24 maggio alle ore 15:30, Piazza Latini ad Acquasanta Terme ospiterà l’evento Trema, un appuntamento pensato per dare voce al futuro delle zone colpite dal sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trema ad Acquasanta Terme: l’arte per rilanciare i borghi del sisma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maltempo Marche: frane ad Acquasanta Terme, isolato la frazione di PozzaOltre venti gli interventi effettuati dai vigili del fuoco della sede Centrale e del distaccamento di San Benedetto del Tronto a causa delle piogge e... Danza in piazza ad Appignano: il progetto Trema rilancia i borghi? Cosa scoprirai Come può la danza fermare lo spopolamento dei borghi piceni? Chi coordina i laboratori per ricostruire l'identità locale? Perché la... Meteo Acquasanta Terme OggiAd Acquasanta Terme oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 19°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sar ... ilmeteo.it Meteo Acquasanta Terme DomaniAd Acquasanta Terme domani sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. In particolare avremo cielo poco nuvoloso al mattino, qualche nube sparsa al pomerigg ... ilmeteo.it