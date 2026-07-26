Il torneo WTA 250 di Amburgo torna in Germania dopo 34 anni. La vincitrice è una tennista tedesca di 34 anni, che si impone in finale battendo un’avversaria di nazionalità diversa. La giocatrice tedesca ha fatto sventolare di nuovo la bandiera nazionale sul campo. La finale ha visto la sconfitta della rivale, anch’essa di nazionalità diversa, in un match deciso al termine di un set. La vincitrice ha una lunga carriera alle spalle, con successi che risalgono a diversi anni fa.

Ritorna in Germania dopo 34 anni il WTA 250 di Amburgo. Anzi, c’è di più: al Rothenbaum non solo a vincere è la tedesca Tamara Korpatsch, che fa di nuovo sventolare la bandiera tedesca a 34 anni dai successi di Steffi Graf (sei consecutivi), ma conta ancor più il luogo di nascita della classe 1995. Parliamo, infatti, proprio di una giocatrice di Amburgo, del luogo, e gioia più grande è possibile forse solo nei 1000 e negli Slam. 6-3 6-3 il punteggio con cui Korpatsch supera l’ungherese Anna Bondar. La partita, va pur detto, Korpatsch la interpreta molto bene fin da subito, trovando il break ai vantaggi già nel secondo game e difendendosi da un 15-30 dalle sembianze estremamente pericolose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tamara Korpatsch gioisce nella sua Amburgo, Anna Bondar battuta in finale

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