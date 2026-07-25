Le semifinali del MSC Hamburg Ladies Open 2026 hanno portato alla definizione delle due finaliste. L’ungherese Anna Bondár e la tedesca Tamara Korpatsch si affronteranno domenica per il titolo WTA. Entrambe le giocatrici hanno vinto le rispettive semifinali, con risultati diversi. Bondár ha superato l’avversaria in due set, mentre Korpatsch ha vinto in tre set. La finale si svolgerà sul campo tedesco.

Le semifinali del MSC Hamburg Ladies Open 2026 hanno definito il quadro dell’atto conclusivo del torneo tedesco. A contendersi il titolo, domenica, saranno l’ungherese Anna Bondár e la padrona di casa Tamara Korpatsch, protagoniste di due incontri dall’epilogo molto diverso. Bondár, accreditata della quarta testa di serie, ha dovuto sudare fino all’ultimo punto per piegare la resistenza dell’armena Elina Avanesyan. Il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(4) fotografa perfettamente una sfida combattutissima, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e da un equilibrio rimasto intatto per oltre tre ore. L’ungherese ha saputo mantenere maggiore lucidità nei momenti decisivi, imponendosi sia nel tie-break del primo sia in quello del terzo set e conquistando così il pass per la finale al termine di una vera e propria maratona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tamara Korpatsch e Anna Bondár si sfideranno per il titolo WTA ad Amburgo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WTA Rabat 2026, Anhelina Kalinina e Petra Marcinko si sfideranno per il titoloNel torneo WTA di Rabat, le due giocatrici che si sfideranno in finale sono Anhelina Kalinina e Petra Marcinko.

WTA Amburgo 2026, Kalinina, Korpatsch e Charaeva approdano ai quartiAnhelina Kalinina, Tamara Korpatsch e Alina Charaeva hanno raggiunto i quarti di finale al torneo WTA di Amburgo.

Temi più discussi: WTA Amburgo 2026, Kalinina, Korpatsch e Charaeva approdano ai quarti; WTA Amburgo: Sherif batte ancora Badosa, avanza anche Bondar. Forfait Oliynykova con Avanesyan; Segui tutti gli aggiornamenti live sul nostro Tennis Tracker.; WTA Amburgo 2026: Kalinina vola ai quarti, avanzano Korpatsch e Badosa. Tutti i risultati.

WTA 250 Hamburg QF: [5] Korpatsch batte [2] Kalinina, 6-3 1-6 6-1 reddit

Tamara Korpatsch e Anna Bondár si sfideranno per il titolo WTA ad AmburgoLe semifinali del MSC Hamburg Ladies Open 2026 hanno definito il quadro dell'atto conclusivo del torneo tedesco. A contendersi il titolo, domenica, ... oasport.it

WTA Amburgo 2026, Kalinina, Korpatsch e Charaeva approdano ai quartiCompletare i match del primo turno e iniziare quelli degli ottavi di finale: questo il fitto programma del torneo WTA di Amburgo. Le prime tre giocatrici ... oasport.it