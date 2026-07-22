Anhelina Kalinina, Tamara Korpatsch e Alina Charaeva hanno raggiunto i quarti di finale al torneo WTA di Amburgo. Kalinina ha battuto la sua avversaria in due set, mentre Korpatsch e Charaeva hanno vinto rispettivamente contro le loro contendenti con risultati simili. Le tre giocatrici sono le prime a qualificarsi per i quarti, mentre si concludono i match del primo turno e si aprono quelli degli ottavi di finale.

Completare i match del primo turno e iniziare quelli degli ottavi di finale: questo il fitto programma del torneo WTA di Amburgo. Le prime tre giocatrici a raggiungere il traguardo dei quarti sono l’ucraina Anhelina Kalinina, la tedesca Tamara Korpatsch e l’armena Alina Charaeva. L’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie numero due, travolge l’argentina Maria Lourdes Carle 6-1 6-3 in un’ora e ventisei minuti. Nel derby tedesco Tamara Korpatsch doma 6-0 3-6 6-3 la connazionale Julia Stusek in due ore e due minuti. L’armena Alina Charaeva rimonta l’austriaca Sinja Kraus, testa di serie numero otto, 5-7 7-5 7-5 in tre ore e tre minuti. In chiusura di giornata l’ungherese Anna Bondar, numero quattro del seeding, doma la tedesca Noma Noha Akugue, numero 144 del ranking, 6-1 3-6 7-5 in due ore e otto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Amburgo 2026, Kalinina, Korpatsch e Charaeva approdano ai quarti

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Day 1 in Hamburg with Bondar, Kalinina & more | WTA Match Highlights

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