Tadej Pogacar alla Vuelta 2026 per completare la Tripla Corona? L’ipotesi prende corpo…

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tour de France riprende oggi la sua corsa dopo la prima giornata di riposo, con la decima tappa in programma e un percorso che si avvicina alla fase finale con lo sprint verso Parigi. Nel frattempo, si discute di un possibile coinvolgimento di un ciclista nel 2026 alla Vuelta, con l’obiettivo di conquistare la Tripla Corona, anche se non ci sono conferme ufficiali.

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Il Tour de France riprende oggi la sua corsa, dopo la prima giornata di riposo, con la decima tappa e si prepara ad un lungo sprint finale per arrivare a Parigi. Lo sguardo degli appassionati si proietta però già alla Vuelta a España 2026. Prende sempre più corpo l’ipotesi che Tadej Pogacar possa essere al via con il chiaro obiettivo di completare la Tripla Corona, obiettivo già raggiunto da Vingegaard con il successo al Giro d’Italia. La corsa spagnola rappresenta l’unico Grande Giro che manca al momento nello sconfinato palmares del fuoriclasse sloveno. Doveroso ricordare che si partirà il prossimo 22 agosto da Montecarlo, in pratica dal giardino di casa del campione iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tadej Pogacar 2026 I The Best In The World

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